ANNIKA-ARIANNE JÕKS (32)

Helmese tehniline koordinaator

Läksin IT-d õppima pärast kümneaastast karjääri õpetajana. Mul trummeldas juba ikka mitu head aastat peas, et midagi muud peaks veel elus tegema. Midagi sellist, mis nõuaks, et ma areneksin, pingutaksin ja tuleksin rutiinist välja. IT peale hakkasin mõtlema umbes kaks aastat tagasi ja lõpuks otsustasin, et teen asja ära.