Treener Shalini Mody: olin unistanud, kuidas jääme inimesteks, kellesse armusime. Ma ei tundnud ennast enam ära

Viimasel aastal pole ma just eriti säranud oma tugevuse poolest. Ja ei – ma ei mõtle siin kõhulihaseid ega vormis tuharaid, vaid emotsionaalset selgust ja võimekust. Minu viimase aasta on täitnud intensiivne teraapia, koos tunde väldanud aruteludega oma kaaslase ja parima sõbra seltsis. Minus elas juba mõnda aega tunne, mida ma polnud varem kogenud – tunne, et kaotan võime näha elu ilu.