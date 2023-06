Seksuaaltervise ekspert: kultuuris, kus eeldatakse, et kõik peavad olema seksuaalsed, käsitletakse aseksuaalsust häirena, kuid see pole tõsi

Vähemalt 1,7 protsenti LGBTQ+ kogukonda kuuluvatest inimestest identifitseerib end aseksuaalsena, kuid inimesed võivad kogeda aseksuaalsust erinevalt. „Aseksuaalsus ei ole sama mis karskus või tsölibaat. Aseksuaalsus on, nagu mainitud, seksuaalsus. Aseksuaalsed inimesed ei ole vandunud seksist hoidumisele ega loobu sellest usuliste või moraalsete kohustuste tõttu. Nad lihtsalt ei ole sellest huvitatud – olgu see siis seksist rääkimine, seksimine või isegi sellest filmide vaatamine,“ ütleb litsentseeritud seksiterapeut Rachel Wright. Seksuaalsus on aga siiski nii individuaalne, et samal ajal kui mõni aseksuaalne inimene võib tahta täielikult vältida kõike seksuaalsusega seonduvat, võib mõni teine aseksuaalne inimene tunda end näiteks oma partnerit suudeldes mugavalt.