Naine, kes soovib püsisuhet, aga valib alati “valed” mehed, kellega suhted kiirelt hääbuvad. Miks?

“Mu sõbranna on 35aastane, palju reisinud ja elanud eri riikides mitmeid aastaid. Ta on ilus, hea suhtleja, valdab keeli, leiab kiirelt töö ning sõbruneb vaevatult uute inimestega. Kuid suhted meestega ei kesta kahjuks kunagi üle paari kuu. Lapsi ta saada ei soovi ning usub, et see võiks olla sellises eas meeste jaoks pigem pluss, sest neil on tavaliselt lapsed juba eelmistest suhetest olemas või – sarnaselt sõbrannaga – ei soovigi nad neid saada. Ta on iseseisev ega otsi meeleheitlikult meest, kuid sõbrannadega vesteldes on avaldanud, et sooviks oma ellu kedagi, kes jääks pikemaks… Miks valib ta alati “valed” mehed, kellega suhted kiirelt hääbuvad?”