Emotsionaalne söömine on probleem, millega võitlevad miljonid inimesed. Millised märgid viitavad sellele, et suhe toiduga pole korras?

Kui tunned end masenduses ainuüksi mõttest oma toitumiskäitumise muutmisest, on see kindel märk sellest, et võiks oma söömisharjumused üle vaadata. Selleks, et muutused käima lükata tuleks sõlmida rahu ja aktsepteerida seda, millised olukorras sa oma elus hetkel oled ning mõista, et edasi saab kõik vaid paremaks minna. Teadlikkus on koht, kust kõik muutused saavad alguse.