Unustad end tundideks peegli ette vistrikke pigistama? Närid küüsi või nokid nahka? Tegemist võib olla aladiagnoositud häirega

Kui trihhotillomaaniat ehk juuste väljatõmbamist on tunnistanud mitmed maailmakuulsad staaridki, nagu Justin Timberlake, Megan Fox ja Katy Perry, siis nahanokkimise on avalikult omaks võtnud vähesed. Näitleja Scarlett Johansson tõdes küll paari aasta taguses intervjuus The Cutile, kuidas kahetseb, et minevikus oma nägu näppis, ent jääb lõpuni selgusetuks, kas noorusaja probleem võttis päris dermatillomaania mõõtmed.