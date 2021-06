Pornofilmid, milles on emotsiooni, kirge ja intiimsust ehk kuidas saaksid ka naised sellest kõigest kasu lõigata?

Porno pole üldiselt teema, mida kohvikus sõb­rannadega sarvesaia ampsates arutada või millest õdusal õhtusöögil sõpradega pikemalt vestelda. Kõik on seda näinud, kuid nähtust mul­jetamine on pigem kohatu — ah, las see jääda teismeliste poiste ja higiste vanameeste pärusmaaks!

Kui üldiselt kõneldakse pornograafiast kui millestki räpasest ja kahtlasest, mis kuulub nurgataguste hämarate keldripoodide riiulitele, siis aina tugevamalt tõstab pead naistele mõeldud porno, mis oma karakterilt meenutab minevikus vändatud uneleva süžeega erootilisi filme.

“Kuidas on see võimalik, et internet on tulvil stiilsetest ja seksapiilsetest fotodest, kuid täiskasvanutele mõeldud filmidest on kogu aura kadunud?” küsib erootika­portaali Frolicme asutaja Anna Richards. “Seks, mis on midagi nõnda väärtuslikku ja vajalikku nii toimivaks suhteks, terviseks kui ka üldiseks heaoluks, on muudetud odavaks ja hingetuks.”

Richards on üks paljudest naistest, kes on otsustanud pornotööstuse kurssi muuta, luues keskkondi või sisu, mis keskenduvad peale seksi ka kirele ja keemiale. Ja mis kõige olulisem — fookuses on naine kui nautleja, mitte kui subjekt.