Treener Katrena Tenno annab nõu, millised treeningvahendid võiksid kodus olla, et piirangute ajal efektiivselt harjutusi sooritada

Üldiselt on põhilisteks A ja O treeningvahenditeks hantlid, treeningmatt ja treeningkummid . "Kes on juba edasijõudnud, võiksid varuda endale erineva raskusega hantlid. Näiteks kergemad hantlid ülakeha jaoks ja raskemad alakeha treeninguks. Lisaks ei teeks halba ka sangpomm, millega saab koormust anda kogu kehale," räägib Tenno.

Kui tunned, et ei oska ise endale treeningkava paika panna, ei tasu unustada, et terve Youtube ja ka teised kanalid ning rakendused on erinevaid treeningvideosid täis. Katrena enda treeningud leiab Facebooki grupist "Online treeningud Katrena Tennoga".