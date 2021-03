Kui soovid, et su juuksed alati terved ja säravad välja näeks, tasuks alustada siit

Eriti hoolas tuleb olla juuste kammimisel, kui juuksed on veel märjad ja niisked, sest nii murduvad juuksed kõige kergemini.

Sirgete ja laines juuste eest hoolitsemine võib esmapilgul tunduda kergem, kui see tegelikult on. Ka sirged ja laines juuksed lähevad kahuseks, kergelt pusasse ning vale toote kasutamine muudab juuksed käsitlematuteks.

Tangle Teezer The Original juuksehari 17.99 (Kaubamaja.ee)

Pusade vältimiseks ja välja kammimiseks on sirgete ja laines juuste puhul ideaalseks kammiks näiteks Tangle Teezeri mitme auhinnaga pärjatud juuksehari The Original. Patenteeritud kahetasandilised harjased pakuvad valutut kogemust — pikad harjased kammivad lahti pusad, lühemad harjased aga siluvad juuksepinda. Tulemuseks on siledad ja tervislikuma välimusega säravamad juuksed.