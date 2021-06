Neli kõrva

Partnerid, kes takerduvad konfliktide nõiaringi ja reageerivad tuliselt pea igale kommentaarile, on ilmekas näide sellest, kui erinevalt võib teise öeldut mõista. Kuulamiseks on meil lausa neli kõrva ja küsimus on selles, millise kõrvaga kuulad sina.