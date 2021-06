Näitleja Kersti Heinloo uus väljakutse: see on idee, mis hoiab mind inspireeritud seisundis juba mitmendat kuud

Vaadates sügavamalt sisse oma lõngavarudesse, leidsin sealt Peruu reisilt kaasa toodud beebialpaka lõngakerad ning siis vilksatas pähe mõte, et võiks kududa paari sokke, mis meenutab mulle seda vägevat reisi ... ja siis hakkas idee paisuma ja kerima ja kasvama ning jõudis punkti, kus juba sain kokkuleppe Varrakuga, et sügis-talvel 2021 annan ma välja sokimustrite raamatu, kus sees värvid, valgused, mustrid, muljed minu rännakutelt (nt. Hiina, Myanmar, Boliivia, Brasiilia, Kreeka jne). Kujundajana haarasin kampa Katre Rohumaa Tallinna Linnateatrist, kes tegutseb seal graafilise disainerina.

See on väga väestav tunne, kui äkki nagu lapsepõlve tetrisemängus kõik erikujulised klotsid ootamatult õigesse auku asetuvad. Nii praegu minu raamatuga näib ka minevat. Hooandjate abi palun ma eelkõige selletõttu, et soovin oma raamatu vormistada natuke enamaks kui lihtsalt käsitööraamatuks/õpikuks. Õpetada ma ka kindlasti kedagi ei soovi, sest suurepäraseid käsitöö harrastajaid on meil Eestis õnneks hulgaliselt, küll soovin inspireerida ja märkama suunata. Kaante vahele saavad nii reisfotod, sokimustrid, muljed, kui ka värvilehed, kus raamatu kasutaja ise võib minu ideed edasi arendada. Et tegemist oleks nii reisi-, inspiratsiooni-, käsitöö-, värvi- kui kunstialbumiga."