Kiire teekond parima iseendani! 10 küsimust, millele pead ausalt vastama, et olla iseenda parim versioon

Vastus sellele küsimusele peaks olema selline, et kui sa enda jaoks selgeks teed, millise suhtumisega sina tahad maailmale vastu minna, tunned sa kohe suurt energialaengut. Seega võta aega, et vastuse üle järele mõelda. Õiget ega valet ei ole olemas — sina ise kujundad oma elu!

2. Mis on KOLM suurimat asja, mida ma tahan enne uut aastat saavutada?

Olgu need siis eraelulises plaanis või seotud pigem tööga, pane paika kindlad eesmärgid, milleni sa tahad jõuda. Tuleta neid endale meelde hetkedel, kus sa tunned, et seda kõike on liiga palju ja sa ei jõua enam ning kaldud kursilt kõrvale.

3. Millest ma pean (ajutiselt) loobuma või millele „ei” ütlema, et eesmärke saavutada?

Kui oled eelmise punkti enda jaoks selgeks mõelnud, on oluline mõelda, ehk pead sa millestki loobuma, et tahetut saavutada. See võib olla raske, aga meie kõigi päevas on siiski 24 tundi ja mõnikord on vaja öelda millelegi karmilt „ei”, et saavutada oma suurem unistus.

4. Millele ma pean „jah” ütlema, et eesmärke täita?

Sama kehtib ka vastupidi. Mõtle hästi järele, ehk oled sa ise kogemata saboteerinud oma eesmärgini jõudmist. Kui sinu eesmärgi suurus hirmutab sind, oled sa õigel teel, sest selleni jõudmiseks pead sa mugavustsoonist välja astuma. See on hirmus, aga vajalik.

5. Kellega ma peaksin vähem suhtlema või suhtlemisest üldse loobuma?

Mõnedest toksilistest suhetest on raske lahti lasta, isegi kui me sisimas teame, et nii on õige. Aga kui on mõni suhe, olgu see siis sõprus- või armusuhe, mis raiskab sinu aega ja mõjub sulle vaimselt halvasti, on aeg sellest lahti lasta.

6. Kellega ma peaksin rohkem suhtlema?

Ega ilmaasjata ei räägita sellest, kui olulised on meie jaoks õiged pere- või sõprussuhted. Kui sinu ümber on inimesed, kes mõjuvad sulle hästi ja inspireerivalt ning sa tunned nende seltsis end õnnelikuna, tasub nendega rohkem suhelda. Leia selleks aega, nad on kindlasti rõõmsad.

7. Millistest aega raiskavatest harjumustest ma peaksin loobuma?