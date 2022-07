Teenindussektor kogus tugevamalt hoogu 19. sajandil, mil levis väljas einestamise kultuur. Tänapäeval näeme teenindust ja teenindajaid enda ümber iga päev. Sinu ees on naised, kelle jaoks töö teenindajana pole vaheetapp, vaid kutsumus.

Els Kaev (30) on töötanud Rotermanni kvartalis asuvas kohvikus Røst juba viimased viis aastat. Küllap on ta nägu paljudele kaneelirullisõpradele tuttav ja pole kahtlustki, et tema omakorda teab püsiklientide tavapäraseid tellimusi lausa peast.