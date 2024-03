Kevadväsimus võtab võimust! Kuidas saada juurde energiat?

Märts on käes ja kevad ei ole enam kaugel. Olgugi, et päevad lähevad aina pikemaks ja soojemaks ning pärast pikka hallust ilmutab end parematel päevadel päikegi, siis paljud meist tunnevad aga järsku veel suuremat väsimust kui eelnenud pimedatel talvekuudel. Kui ka sina tunned nii, siis on suur võimalus, et sind kimbutab kevadväsimus.