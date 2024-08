Vaikimise kunst: vähem rääkides võid muutuda võimsamaks, edukamaks ja karismaatilisemaks

Tänapäeva läänelikus ühiskonnas on igaühel võimalik avaldada oma arvamust sõna otseses mõttes ükskõik mille kohta. See, mida ütleme, võib aga olla võimas relv. Vahel juhtub, et me ei kontrolli, mida räägime, ja selle tulemusena satume asjatusse hädasse. Me ütleme asju, mida kipume hiljem kahetsema.