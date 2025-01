KAANELUGU | Kirjanik Eia Uus lahkuminekust: mõtlesin: olen terve elu tahtnud last ja nüüd ei ela pool ajast temaga koos

Eia (39) on põhjus, miks mina teile kirjutan. Ligi üheksa aastat tagasi otsustasin kolida tagasi Stockholmi, kus olin ülikoolis käinud. Naljatasin, et ei lähe ainult siis, kui Anne & Stiil mind tööle kutsub. Möödus nädal, napilt kaks. „Tere Kelly, Eia Uus siin,“ teatas hääl tundmatult numbrilt. Issand, kuidas kõige ägedam ajakiri Eestis mu numbrit teab, olin ühtviisi elevil ja ärevil, hääl asjalik, keha võidutantsu väänlemas. Paar minutit hiljem oli asi otsustatud. Ma isegi ei küsinud, kui palju palka saab. See polnudki oluline, sest isegi uskumatuna teadsin, et toimunud on jumalik sekkumine.