Kui inimene on alati valmis reageerima, planeeritult või planeerimata, tundub see nagu hea asi, ent tegelikkuses viitab sellele, et ta ei suuda ega julge valvsust kaotada. See tähendab, et selline inimene kannab kõiki lahendusvariante endaga kaasas, olles valmis ükskõik milliseks stsenaariumiks. Kahjuks on see trauma tagajärg. Inimene tunneb, et ta peab kogu aeg olukorda kontrollima, muidu võib midagi nurjuda. Seetõttu on neil ka väga raske lihtsalt vooluga kaasa minna.