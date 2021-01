Kas teadsid, et on kindlad ajahetked, mil peaksid kindlasti vett jooma? Ja päevas tuleks seda teha just nii sageli?

Keha

Vett on inimesel vaja otseselt selleks, et elus püsida, seda teame me kõik. Teame ka seda, et üle 60 protsendi inimesest on vesi . Vesi on meie rakkudes, organites, nahas, me kasutame vett oma kehatemperatuuri kontrollimiseks ja üldiseks toimimiseks. Me kaotame vett hingates, higistades ja kempsus käies. See tähendab, et vee, eriti puhta vee tarbimine on meile väga oluline.