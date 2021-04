“Selline oli minu kosmeetikakoti sisu enam, kui aasta tagasi. SWIPE (libistav näpuliigutus — toim.) vasakule, et näha, mis asjad esimesena maski kandes sealt vâlja lendasid,” kirjutab Karolin foto all. “Lõpuks jõuad pildini, millel näha mu praegune kosmeetikakoti seis. Nojah, nii väheste asjade jaoks ei ole isegi enam kosmeetikakotti vaja…”

Uurisime, millest ja miks ta on loobunud ning muuseas saime teada, et kui pandeemia möödudes enamik tooteid on taas teretulnud, siis üht toodet ta ilmselt enam endisel kujul kasutama ei hakkagi.