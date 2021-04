Emotsioone süües

Tüdimus kodukontorist paneb järjest tihedamini külmkapi juures käima? Oled partneriga vaielnud sellise hooga, et lausa pisarad kurgus, ja haarad rahunemiseks šokolaadi? Kui nii, siis on võimalik, et sinagi laastad oma tervist ja vaimu emotsionaalse söömisega.