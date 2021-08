Su kallima elu eesmärk oleks justkui sind pidevalt kritiseerida? Käitu nii ja see lõppeb

Kliiniline psühholoog dr Joshua Klapow ja suhete terapeut dr Gary Brown annavad portaalis Elite Daily nõu, kuidas sellisest olukorrast välja pääseda.

Saa aru, kas tegemist on normaalse konflikti või pideva kriitikaga

Suhetes ei lähe kõik alati nagu lepase reega ja on täiesti normaalne, et teie vahel tekib ka pingelisi vestlusi või isegi suuremat tülitsemist. Kuid konflikt ja pidev kriitika ei ole samad. Kui tunned, et su partner teeb sind pidevalt maha, on aeg tõsisemaks vestluseks. “Normaalse konflikti puhul ei löö teine pool sind n-ö alakõhtu,” selgitab dr Brown. “Sa ei kasuta tüli ajal oma partneri kõige haavatavamaid omadusi ära. Isegi, kui pead ütlema midagi, mida on valus kuulda, ei tohiks sa öelda midagi, mis teda emotsionaalselt haavab.”

Seega, tüli ajal tuleb jätkuvalt mõelda läbi, mida välja ütled ja mitte hetke ajevil tegutseda. Sama kehtib su partneri kohta.

“Konflikt tähendab, et teil on erimeelsused. Kriitika on isiklikum — suunatud kindla inimese pihta,” räägib dr Klapow. “Konflikt juhtub paari vahel, kriitika liigub ühelt inimeselt teisele.”

Pane tähele, kui mõni nali tundub liiga isiklik

Kuidas saada aru, kas su partner tegi lihtsalt süütu nalja või pigem ründab sind? “Kui tagasiside on suunatud su karakteri, iseloomu, isiku või mõne tegevuse pihta, muutub see kriitikaks,” selgitab dr Klapow. “Kui tunned, et sa ei taha oma partneriga suhelda, väldid teda või temaga kokkupuudet, et sind ei saaks kritiseerida, on aeg tegutseda.“

Olukord on läinud üle piiri, kui tunned, et sa ei talu seda enam. “Kui avastad, et oled krooniliselt ärevil, kurb, mures, millal ta sind taas kritiseerib, häiritud on su ööuni ja mõtled, kas selles suhtes olemine on üldse tervislik, on see märk sellest, et peaksite leidma kas parema viisi suhtlemiseks või eludega eraldi edasi liikuma,” nendib dr Brown. See tähendab, et kui oled temaga rääkinud ja ta ei paranda end, ei pruugi see olla suhe, milles peaksid olema.

Tea, millal lahkuda