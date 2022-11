Sageli hoolitseme isegi enda auto eest paremini kui oma keha eest. Õpi austama oma füüsist ja vaimu

Usun, et nii nagu on olemas füüsiline hügieen, peaks olema ka hingeline hügieen. See on meie sisemaailmale sama oluline kui vesi kehale. On ju üpris naiivne loota, et jaksad vähese une, kesise liikuvuse ning kehvade suhetega igavesti edasi punnitada. Õnneks ei pea me jalgratast leiutama, vaid lähtuma teaduslikult tõestatust. Pea neist tõdedest kinni.