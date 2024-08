MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: mida visata suvekleidi peale?

Karolin: Bleiser on hea mõte iga kell, kuid kui oled samast skeemist tüdinenud, siis siin on veel mõned ideed. Üks universaalsemaid üleriideid maailmas on nahktagi, mis kaitseb ka tuule eest. Edasi, lühike kardigan (pikal on potensiaali muuta sind mutilikuks, oled hoiatatud!). Hea variant on ka teksatagi, millest leidub põnevaid ehitud ja pidulikke versioone. Väga stiilselt mõjuvad palju kangast sisaldavad asjad, näiteks pontšod, suured pleedilaadsed hõlstid. Ja lõpuks mu lemmikvariant - kimono. Neid on nii lühikesi, kui ka pikki ning need toimivad funktsionaalsete suvemantlitena ning sobivad stiililselt absoluutselt igasse olukorda.